DHA YURT - Cinderes bölgesindeki YPG hedefleri gece boyunca  helikopterlerle böyle vuruldu 

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 36\'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü

SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 36 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK), sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 36\'ncı güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 58\'i son 24 saatte olmak üzere harekâtın başından bu yana toplam 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

YPG HEDEFLERİ GECE BOYUNCA HELİKOPTERLERLE BÖYLE VURULDU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin Cinderes bölgesindeki YPG hedefleri helikopterler tarafından ateş altına alınarak vuruldu. Helikopterler tarafından YPG hedeflerinin vurulması görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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-Helikopterler tarafından YPG hedeflerinin vurulması

Haber: HATAY (DHA)

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