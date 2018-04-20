T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 27 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı

20 Nisan 2018 16:33

ÇANAKKALE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 27 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.
Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitme vaadiyle insan tacirleri tarafından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine getirilen 27 kaçak göçmen yol kenarına bırakıldı. Bölgede devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, yol kenarında saklanmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Mali ve Sierra Leone uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.
Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)

=========================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yunanistan Midilli AdasınaAyvacıkKüçükkuyuBölgedeJandarmaDüzenlenenSuriye MaliSierra LeoneKüçükkuyu Jandarma KarakolunaAyvacık Yabancılar Geri Gönderme MerkezineGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ YakalananHaberKamera Dilara ERDİNÇ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24