DHA YURT - Çanakkale'de 27 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE\'de, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 27 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yunanistan\'ın Midilli Adasına gitme vaadiyle insan tacirleri tarafından Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine getirilen 27 kaçak göçmen yol kenarına bırakıldı. Bölgede devriye görevi yapan Jandarma ekipleri, yol kenarında saklanmaya çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Suriye, Mali ve Sierra Leone uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Jandarma Karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan kaçaklardan görüntü.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU(Çanakkale), (DHA)

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