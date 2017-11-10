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DHA YURT - Bursa'daki patlamanın ardından iki bürokrat Suriyeliler denetlenmediği için görevden alınmış

BURSA'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı fabrikadaki Gökkuşağı Fabrikası'ndaki patlamanın ardından İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK İl Müdürünün ‘Suriyelilerin denetlenmemesi’ nedeniyle görevden alındıkları öğrenildi

10 Kasım 2017 17:41

BURSA\'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı fabrikadaki Gökkuşağı Fabrikası\'ndaki patlamanın ardından İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK İl Müdürünün ‘Suriyelilerin denetlenmemesi’ nedeniyle görevden alındıkları öğrenildi.
Bursa\'nın Gürsu İlçesinde bir tekstil fabrikasında önceki gün buhar kazanının patlaması sonucu ikisi Suriye uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Fabrikadaki patlamayla ilgili olarak, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından görevlerinden alınan Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca’nın ‘Suriyelilerin denetlenmemesi’ gerekçesiyle olayın hemen ardından görevlerinden alındıkları öğrenildi. Görevden alma kararlarını yorumlayan bazı yetkililer, bu tür denetimlerin ‘şikayete dayalı’ olduğuna vurgu yaparak, 5 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın da şikayet olmadığını öne sürdüler.

Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Patlama ve göçüğün meydana geldiği fabrikanın havadan çekilen görüntüleri 

Haber: BURSA, (DHA)- 

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