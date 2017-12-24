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DHA YURT - Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

BURSA- Karacabey karayolunda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

24 Aralık 2017 16:55

BURSA- Karacabey karayolunda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 10.00 sıraları Bursa - Karacabey yolunun Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne giden 37 yaşındaki Turgay B.\'nin, yönetimindeki 16 NTA 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpınca araçlar birbirine girdi. Yağışlı havanın da etkisiyle 5 aracın birbirine çartığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa ve Karacabey\'deki hastanelere sevk edilen yaralılardan 64 yaşındaki Ayşe Gür ve 55 yaşındaki Hüseyin Baran kurtarılmadı. 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.
Kaza nedeniyle Bursa - Karacabey yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
kaza yeri
kaza yerinde inceleme yapan ekipler
araçların çekiciyle çekilmesi
olay yeri temizlenmesi
yolun trafiğe açılması

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), (DHA)- 

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