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DHA YURT - Bursa'da bunalıma giren kişi tuz ruhu içerek intihara kalkıştı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki C

10 Ekim 2017 05:43

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde bunalıma giren 33 yaşındaki C.K., tuz ruhu içerek intihara kalkıştı.
Olay, Bursa\'nın merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntısından dolayı bir süredir bunalımda olan 33 yaşındaki C.K., evde bulunan tuz ruhunu içerek intihara kalkıştı. C.K.\'nın tuz ruhu içtiğini fark eden annesi A.K., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, C.K.\'yı Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. C.K.\'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Tuz ruhu içen C.K.\'nın hastaneye götürülmesi
-Ambulans ve hastaneden görüntü
SÜRE: 0,17 saniye - BOYUT: 56 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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