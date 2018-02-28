DHA YURT - Bülbül'den ilk görüntüler.... Türk bayrakları dalgalanıyor 

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında yürütülen operasyonlarda, Suriye sınırında Afrin\'i içine alan \'hilal\'in tamamlanmasıyla birlikte her geçen gün Afrin merkeze doğru daha çok yaklaşılıyor. Bülbül Dağı\'nda bir bölgede bulunan ve bir süre önce Türk jetleri tarafından vurularak imha edilen teröristbaşı Abdullah Öcalan\'a ait poster görüntülendi. Bu arada TSK ve ÖSO\' nun tamamıyla kontrolü ele geçirdiği Bülbül merkezinde de Türk bayrakları dalgalanıyor. Tamamıyla kontrolün sağlandığı Bülbül bölgesinde siviller ise bulunmuyor.

\'Hilal\' kuşatmasının tamamlanmasıyla birlikte; Raco, Cinderes ve Afrin\'e yönelik operasyonlar hız kazandı. Bu nedenle Azez ve diğer bölgelerden çok sayıda ÖSO güçleri Afrin merkeze en yakın bölgelere kaydrırılıyor. Özellikle Raco ve Cinderes merkezinde, sivillere zarar gelmeden girilmesi amaçlanıyor. ÖSO güçleri, Raco ve Cinderes etrafındaki tepelerde sadece 1-2 km uzaklıktaki mevzilerde hazır bekliyor.

\"ÖSO, ABD\'NİN AMERİKANIN KARARINI TANIMIYOR\"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert\'in \'30 günlük Ateşkes kararının\' tüm Suriye\'yi kapsadığına dönük açıklamalarının ardından, gözler Zeytin Dalı harekatına çevrilmişti. Bazı ÖSO\'lu komutanlar, \"Türkiye\'nin bu kararı bizi çok cesaratlendirdi. ABD\'nin bu kararını tanımıyoruz. ABD\'nin bu kararının arkasında öncelikle Doğu Guta ve Suriye\'nin diğer bölgelerindeki sivillere dönük çatışmalar hedeflenmiyor, esas amaç TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin operasyonlarının hızını kesmek. Biz, Afrin\'e yönelik operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Türk halkına yakın zamanda müjdeler vereceğiz\" diyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bülbül merkezinden görüntü

-ÖSO birliklerinden görüntü

-Dalgalanan Türk bayrağı

-Türk savaş uçakları tarafından imha edilen Öcalan\'ın resmi

-Bülbül\'de sivillerden görüntü

-detaylar

Haber-Kamera: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA)

