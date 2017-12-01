DHA YURT - BUDO bazı seferlerini iptal etti

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



Haber: BURSA,(DHA)