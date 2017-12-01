DHA YURT - BUDO bazı seferlerini iptal etti

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
BUDO\'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
Haber: BURSA,(DHA)