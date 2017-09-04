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DHA YURT - Bolu'daki orman yangını yeniden başladı

Kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yeniden başladı

04 Eylül 2017 19:46

Kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Güneyden doğuya ilerleyen yangına havadan 3 helikopter müdahale ederken, karadan da söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangın tamamen kontrol altına alınmışken ve sogutma çalışmaları sürürken alevlerin rüzgarın etkisiyle saat 13.30 sıralarında yeniden parladığını söyledi. Başkan Kazan, yeniden başlayan yangının, ana yangının üçte biri kadar büyüklükte bir alanda etkili olduğunu söyleyerek, \"Şu anda havadan 3 helikopter yangına müdahale ediyor. Ayrıca Manisa\'dan bir helikopter ve İzmir\'den de bir uçak talep edildi. Şu anda yoldalar. Toplam 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edilecek. Ayrıca karadan da söndürme çalışmaları sürecek\" dedi.

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Haber-Kamera: BOLU (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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