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DHA YURT - Bolu Dağı'nda TIR'ların geçişine izin verilmiyor

BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor

23 Aralık 2017 13:12

BOLU Dağı\'nın D-100 Karayolu ve TEM otoyolu geçişlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde TIR\'ların geçişine izin verilmiyor.
TEM ve D-100 yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı yer yer 10 santime ulaştı. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100 yolunda kar küreme araçlarıyla kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Güzergahın bazı kesimlerinde 3 şeritli yol, tamamen beyaza büründü. Bazı bölümlerde ise yolun sol şeridi kar nedeniyle trafiğe kapandı. Sürücüler, TEM\'in Bolu Dağı Tüneli mevkiinde, elektronik levhalarla hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı\'nın D-100 Karayolu geçişinde Kaynaşlı\'da bulunan trafik ekipleri, kar yağışı nedeniyle TIR\'ların geçişine izin vermiyor. Trafik ekipleri ayrıca kar lastıği uygulaması yaptı.
Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Vatandaşlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kar yağışından görüntüler
-Kent merkezi
-TEM ve D-100\'den görüntüler
-Karayolları ekiplerinin çalışmaları
-Detaylar
Dosya adı: bldagikarctesi
Süre: 02.52 Boyut: 175.8 MB
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ/DÜZCE
Polis ekiplerinin uygulama görüntüsü
TIR\'ların durdurulması, araçların geri dönmesi

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/BOLU-DÜZCE, (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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