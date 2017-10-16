DHA YURT - Bodrum'da yangın

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınamadı.

Yangın saat 16.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi\'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedendan çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına 7 arazöz, 10 itfaiye aracı, 55 yangın söndürme işçisi ve 1 helikopter müdahale etti. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleler sona erdi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-yanan alandan görüntü

-itfaiye ekiplerinden görüntü

-yerleşim yerinden görüntü



Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)