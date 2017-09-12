DHA YURT - Bingöl’de bu yıl 6 kişiye KKKA teşhisi konuldu

BİNGÖL Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri tarafından açıklanan faaliyet raporunda, 2017 yılı içerisinde il genelinde 6 kişiye Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulduğu açıklandı.

Bingöl Halk Sağlığı İl Müdürlüğü’nce açıklanan faaliyet raporuna göre, Ağustos’ta bir vaka olmak üzere 2017 yılında il genelendi 6 kişiye KKKA teşhisi konuldu. Hastalık teşhisi konulan hastaların yerleşim yerlerinde, Halk Sağlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi: \"2017 yılı Ağustos ayı içerisinde KKKA şüphesi 2 numune incelenmek üzere ilgili Halk Sağlığı Laboratuvarlar\'ına gönderilmiştir. Gönderilen 2 numuneden 1’i pozitif, 1’i negatiftir. 2017 yılı içerisinde toplam pozitif tanı alan hasta sayımız 6’dır. Pozitif tanı alan hastalarımızın yerleşim yerlerinde Müdürlüğümüz ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler ivedi olarak başlanmıştır.\"

\'HASTALARIMIZIN TAMAMI İYİLEŞTİ\'

Bingöl Halk Sağlığı Müdürü Vedat Söyiler, KKKA tanısı konulan hastaların tamamının iyileştiğini belirterek, şöyle dedi: \"KKKA tanılarında geçen yıla oranla yüzde 50 düşüş var. Geçen yıl 18 pozitif vaka vardı. 3 yıl önce KKKA’dan 2 ölüm vardı. Geçtiğimiz yıl da bu yıl olduğu gibi pozitif tanı konulan hastalardan herhangi bir ölüm yaşanmadı. Bu yıl pozitif tanı konulan 6 hastamızın tamamı iyileşti. İl genelinde vatandaşlara kene vakalarına karşı bilgilendirmek amacıyla eğitim çalışmaları yaptık. Ekiplerimiz, gittikleri bölgelerde vatandaşa KKKA hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptılar.\"

Haber: Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)