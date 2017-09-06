DHA YURT - Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler'in dönüşü sürüyor

KURBAN Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların Türkiye\'ye dönüşleri devam ediyor.

Kurban Bayramı\'nı kutlamak için 15- 30 Ağustos tarihleri arasında 53 bin 798 Suriyeli, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gitti. Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere gidip bayramı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, dünden itibaren yeniden Türkiye\'ye dönmeye başladı. Suriyeliler, Türkiye\'ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi\'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Sınırda işlemleri yapılan Suriyeliler, eşyaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geçişlerine izin veriliyor. Burada da Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri tamamlanan Suriyeliler, otobüslerle Türkiye tarafına getiriliyor. Bayram ziyareti kartını teslim eden Suriyeliler, Türkiye’de yaşadıkları şehirlere dönüyor. Ülkelerine giden Suriyelilerin 15 Ekim tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerektiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyelilerin yürüyerek gelmesi

- Minibüs ile gelen Suriyeliler

- Yapılan röportajlar

- Öncüpınar Sınır Kapısı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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