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DHA YURT - 'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu' tamamlandı  

Diyarbakır Dicle ilçesinde 3 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı 'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş

15 Mart 2018 11:48

Diyarbakır Dicle ilçesinde 3 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı \'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\' tamamlandı. Teröristler tarafından kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3  terörist mevziisi tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçilirildi.  Yol   kontrol ve adli  arama  faaliyetleri sonucunda geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi.  Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. 
Diyarbakır Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu Köyleri kuzeyindeki, Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart saat 21.00\'de başlatılan \'Bayrak-79 Şehit J.Asb.Üçvş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\', dün saat 23.00 itibariyle tamamlandı. Operasyonda ; teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın /EYP\'ye Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 asker şehit oldu, 1\'i ağır,(3\'ü hafif olmak üzere 4 asker yaralandı. Teröristler tarafından kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3  terörist mevziisi tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi.  Sığınak, ağaçlık, çalılık ve kaya koğukları ile toprağa gömülü vaziyetteki  jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi Mk.P.Tf., 1 adet M-16 P.Tf., 10  adet  AK-47  Kaleşnikof P.Tf., 3 adet G-3 P.Tf., 1 adet  HK-33 P.Tf., 1 adet  Mavzer Tf, 4  adet  Tabanca,  8 adet el bombası, 3 adet RPG-7 anti-tank  mühimmatı, 2 adet  RPG-7 anti-personel  mühimmatı,  5 adet roketatar  sevk fişeği, 1.684 adet Bixi Mk.Tf.  fişeği, 1.106 adet  AK-47 Kaleşnikof  P.Tf.  fişeği,  68  adet Zagros  Keskin Niş.Tf.  fişeği, 282  adet Mavzer  Tf. fişeği,  6 adet 5, 56 mm M-16 P.Tf. fişeği, 49 adet 45 kalibrelik tabanca fişeği, 50 adet 9 mm tabanca fişeği, 26 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 2 adet Dragunov (Kannas) Keskin Niş.Tf. şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet uzaktan komutalı mayın/EYP düzeneği, Mayın/EYP düzeneği  hazırlamakta  kullanılan  çok  sayıda  elektronik devre, 2  adet  tabanca  susturucusu,  1\'i  araç 1\' i el  telsizi  olmak üzere  toplam 2 adet  Yeasu  marka  telsiz,  1 adet  ses  kayıt  cihazı,  4  adet el  dürbünü,  18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist  kıyafeti, 2 adet terörist gizleme ağı, 130 kg  amonyum  nitrat, 12,5  litre  mazot, 13 adet pil  bloğu, 264  adet pil, 275  metre  elektrik  kablosu, 3 adet sırt çantası, 32\'si mutfak 19\'u piknik tipi olmak üzere 51 adet tüp, 1 adet küçük tip jeneratör, 1  adet  digital  fotoğraf  makinesi, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 7 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjör kılıfı, 1 adet Mk.Tf. çatal ayağı, 1 adet şemsiye, biri 1 ton ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere  toplam 3 adet  su  tankı, 190 kg  un, 159 kg  şeker, 130 kg  bulgur, 121 kg  kuru   fasulye,  99 litre yağ, 82  kg  zeytin, 77  kg  peynir,  75  kg  pirinç, 64 kg  salça, 55  kg makarna, 50 kg  nohut, 48 kg çay, 37 kg mercimek, 26 kg tuz, 25 kg  kurutulmuş  nane,  14 kg helva, 12 kg reçel, 10 kg kuru kahve, 5 kg pekmez, 12 adet lavaş ekmek, 500 gr şehriye, çok sayıda örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi [(20) takım eldiven, (2) adet çanta, (2) adet silah bakım kiti, (2) adet alyan seti, (2) adet tornavida, (1) adet 10/12 numara anahtar, (2) adet kürek, (1)  adet  traş  makinesi, (2) adet akü, (2) adet levye, (1) adet fener, (5) adet not defteri, (1) adet ajanda, (1) adet pantolon, (1) adet gömlek, (7) çift mekap ayakkabı, (2) çift spor ayakkabı, (1) adet  mont, (1) adet  kemer, (1) adet kadın iç çamaşırı (1) adet bayan  eşarbı, (1) adet  bayan  çorabı, (7) adet  battaniye, (1) adet  katır  semeri, (1) adet fırın  üstü  ocak, (4) adet ilaç, (2) adet bant, (5) adet tencere, (5) adet çatal, (2) adet çakmak gazı, (1) adet kalem, (2) çuval odun kömürü, (1) adet ilk yardım makası, (12) adet serum, (11) adet şişe içerisinde serum suyu, (1) adet krem, (2) adet sargı bezi, (12) adet infüzyon seti, (5) litre kolonya, (60) paket  ıslak mendil,  (1) adet ateş  ölçer, (3)  adet  leğen,  (1) adet semaver, (25) adet boş bidon, (1) adet boş kova, (1) adet tepsi, (3) adet fırın tepsisi, (7) adet med, (3) adet branda, (1) adet  muşamba, (8) adet  çaydanlık, (1) adet tabak, (3)  adet naylon kap, (5)  adet boş  cam  kavanoz,  (1) adet 3\'lü priz, (4) metre  naylon, (3)  kg  deterjan, (5) kg  sabun, (1)  adet  kolonya, (1)  adet araç lastiği içi ve çok  sayıda  ilaç]   ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, telsiz ve diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince muhafaza altına alınmış, delil niteliğine haiz olmayanlar yerinde imha edildi.
Yol   kontrol ve adli  arama  faaliyetleri sonucunda geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi.  Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden göz altına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber: DİYARBAKIR (DHA) 

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