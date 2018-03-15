DHA YURT - 'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Seçkin Çil-2 Operasyonu' tamamlandı  

Diyarbakır Dicle ilçesinde 3 askerin şehit olduğu 4 askerin de yaralandığı \'Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\' tamamlandı. Teröristler tarafından kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 terörist mevziisi tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçilirildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucunda geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Diyarbakır Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu Köyleri kuzeyindeki, Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart saat 21.00\'de başlatılan \'Bayrak-79 Şehit J.Asb.Üçvş. Seçkin ÇİL-2 Operasyonu\', dün saat 23.00 itibariyle tamamlandı. Operasyonda ; teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın /EYP\'ye Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 asker şehit oldu, 1\'i ağır,(3\'ü hafif olmak üzere 4 asker yaralandı. Teröristler tarafından kullanılan 8 doğal mağara, 15 sığınak ve 3 terörist mevziisi tespit edildikten sonra kullanılamaz hale getirildi. Sığınak, ağaçlık, çalılık ve kaya koğukları ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi Mk.P.Tf., 1 adet M-16 P.Tf., 10 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., 3 adet G-3 P.Tf., 1 adet HK-33 P.Tf., 1 adet Mavzer Tf, 4 adet Tabanca, 8 adet el bombası, 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, 1.684 adet Bixi Mk.Tf. fişeği, 1.106 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. fişeği, 68 adet Zagros Keskin Niş.Tf. fişeği, 282 adet Mavzer Tf. fişeği, 6 adet 5, 56 mm M-16 P.Tf. fişeği, 49 adet 45 kalibrelik tabanca fişeği, 50 adet 9 mm tabanca fişeği, 26 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjörü, 2 adet Dragunov (Kannas) Keskin Niş.Tf. şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet uzaktan komutalı mayın/EYP düzeneği, Mayın/EYP düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre, 2 adet tabanca susturucusu, 1\'i araç 1\' i el telsizi olmak üzere toplam 2 adet Yeasu marka telsiz, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet el dürbünü, 18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti, 2 adet terörist gizleme ağı, 130 kg amonyum nitrat, 12,5 litre mazot, 13 adet pil bloğu, 264 adet pil, 275 metre elektrik kablosu, 3 adet sırt çantası, 32\'si mutfak 19\'u piknik tipi olmak üzere 51 adet tüp, 1 adet küçük tip jeneratör, 1 adet digital fotoğraf makinesi, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 7 adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf. şarjör kılıfı, 1 adet Mk.Tf. çatal ayağı, 1 adet şemsiye, biri 1 ton ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet su tankı, 190 kg un, 159 kg şeker, 130 kg bulgur, 121 kg kuru fasulye, 99 litre yağ, 82 kg zeytin, 77 kg peynir, 75 kg pirinç, 64 kg salça, 55 kg makarna, 50 kg nohut, 48 kg çay, 37 kg mercimek, 26 kg tuz, 25 kg kurutulmuş nane, 14 kg helva, 12 kg reçel, 10 kg kuru kahve, 5 kg pekmez, 12 adet lavaş ekmek, 500 gr şehriye, çok sayıda örgütsel kitap, doküman, yaşam ve giyim malzemesi [(20) takım eldiven, (2) adet çanta, (2) adet silah bakım kiti, (2) adet alyan seti, (2) adet tornavida, (1) adet 10/12 numara anahtar, (2) adet kürek, (1) adet traş makinesi, (2) adet akü, (2) adet levye, (1) adet fener, (5) adet not defteri, (1) adet ajanda, (1) adet pantolon, (1) adet gömlek, (7) çift mekap ayakkabı, (2) çift spor ayakkabı, (1) adet mont, (1) adet kemer, (1) adet kadın iç çamaşırı (1) adet bayan eşarbı, (1) adet bayan çorabı, (7) adet battaniye, (1) adet katır semeri, (1) adet fırın üstü ocak, (4) adet ilaç, (2) adet bant, (5) adet tencere, (5) adet çatal, (2) adet çakmak gazı, (1) adet kalem, (2) çuval odun kömürü, (1) adet ilk yardım makası, (12) adet serum, (11) adet şişe içerisinde serum suyu, (1) adet krem, (2) adet sargı bezi, (12) adet infüzyon seti, (5) litre kolonya, (60) paket ıslak mendil, (1) adet ateş ölçer, (3) adet leğen, (1) adet semaver, (25) adet boş bidon, (1) adet boş kova, (1) adet tepsi, (3) adet fırın tepsisi, (7) adet med, (3) adet branda, (1) adet muşamba, (8) adet çaydanlık, (1) adet tabak, (3) adet naylon kap, (5) adet boş cam kavanoz, (1) adet 3\'lü priz, (4) metre naylon, (3) kg deterjan, (5) kg sabun, (1) adet kolonya, (1) adet araç lastiği içi ve çok sayıda ilaç] ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, telsiz ve diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince muhafaza altına alınmış, delil niteliğine haiz olmayanlar yerinde imha edildi.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri sonucunda geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden göz altına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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Haber: DİYARBAKIR (DHA)

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