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DHA YURT - Bartın'da çamura saplanan ineği AFAD kurtardı

BARTIN’a bağlı Akçalı Köyü'nde çamura saplanan inek, 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

22 Ağustos 2017 15:05

BARTIN’a bağlı Akçalı Köyü\'nde çamura saplanan inek, 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatice Dursun\'a ait inek, 4 gün önce tarlada otlarken kayboldu. Hatice Dursun, yaptığı arama çalışmasında ineğini ormanlık alandaki bataklık sulak alanda buldu. Beline kadar çamura batan ineğini çıkartamayan Dursun ve köylüler, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Köye gelen ekipler 1 saatlik çalışmanın ardından ineği, kafasına halat bağlayarak saplandığı yerden çıkarttı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
-İneğin kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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