DHA YURT - Bartın açığında sürüklenen gemideki mürettebat, helikopterle kurtarıldı (2) 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

BARTIN\'da limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterle kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Sahil Güvenlik Helikopteri arama kurtarma operatörü tarafından, kurtarma vinci marifetiyle bahse konu gemide bulunan 6 mürettebat 08.45-09.30 saatleri arasında emniyetli şekilde kurtarılmış ve Bartın Limanı\'nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına sağ olarak teslim edilmiştir.\" denildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan yapılan açıklamada şöyle; 21 Kasım 2017 tarihinde saat 07.02’de, Bartın Limanı 1 deniz mili batısında Rusya bayraklı

NEFTERUDOVOZ 29M isimli ticari geminin demir taradığı için yardıma ihtiyacı olduğu Bartın Liman Başkanı tarafından bildirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, bahse konu gemi ile saat 07.05’te telsiz irtibatı kurularak gemide bulunan 6 mürettebatının tahliye talebi teyit edilmiştir. Müteakiben görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile 1 Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi tarafından havadan ve karadan kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Sahil Güvenlik Helikopteri arama kurtarma operatörü tarafından, kurtarma vinci marifetiyle bahse konu gemide bulunan 6 mürettebat 08.45-09.30 saatleri arasında emniyetli şekilde

kurtarılmış ve Bartın Limanı’nda hazır bekleyen 112 Acil Sağlık Ambulansına sağ olarak teslim edilmiştir. Bahse konu gemi; 07 Ekim 2017 tarihinde Rostov’dan kalkarak 10 Ekim 2017 tarihinde Bartın Limanı’na yanaşmış ve 3000 ton pik demir boşaltmıştır. Yükünü boşaltmasına müteakip Bartın Liman Başkanlığı tarafından geminin belgelerinin

süresinin dolması ve makine arızası nedeniyle seyrine izin verilmemiş ve 13 Ekim 2017 tarihi itibariyle Bartın Limanı’nda yer olmadığı için demir sahasına demirletilmiştir.

07 Kasım 2017 tarihinde Rusya tarafından bayrak devleti olarak sörvey denetimine tabii tutulmuş ve 08 Aralık 2017 tarihine kadar römorkörler tarafından çekilmesi yönünde hakkında rapor düzenlenmiştir.\"

Görüntü Dökümü

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-SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI\'NA BAĞLI EKİPLERİN GEMİDEKİ MÜRETTEBATI KURTARMA ANLARI

Haber: BARTIN (DHA)

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