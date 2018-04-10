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DHA YURT - Bar çıkışı silahlı kavga: 1 ağır yaralı

ADANA'da iki grup arasında bar çıkışı meydana gelen silahlı kavgada 19 yaşındaki Dilek K

10 Nisan 2018 07:09

ADANA\'da iki grup arasında bar çıkışı meydana gelen silahlı kavgada 19 yaşındaki Dilek K., tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, barda eğlenen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, bardan çıkarak kavga etmeye başladı. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı kavgada Dilek K., yaralandı. Kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun omzuyla boynu arasında bir noktaya isabet ettiği belirtilen Dilek K., kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Dilek K., burada yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi\'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden Dilek K.\'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Yerdeki boş av tüfeği kartuşundan görüntü
- Olay yerindeki polislerden görüntü
- Olay yeri inceleme polislerinden görüntü
- Yerdeki delil numaratörlerinden görüntü
- Polislerin inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler
SÜRE: 01\'08\" - BOYUT: 69,5 MB
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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