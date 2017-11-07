DHA YURT - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu oldu

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifasının ardından yerine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu seçildi. Kafaoğlu, \"Yunus\'un Mevlana\'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz\" dedi.

Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur\'un istifa etmesi sonrası Altıeylül Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na aday gösterildi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın nezaretinde, geçtiğimiz cuma günü, Balıkesir Öğretmenevinde yapılan temayül yoklamasında, Kafaoğlu\'nun adı, ilk sırada çıktı. Ardından AK Partili büyükşehir belediye meclis üyeleri ile belediye başkanları Ankara\'ya çağrıldı. Ankara\'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başkanlığa aday gösterildi. Kafaoğlu, bugün Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde yapılan oylamayla başkanlığa getirildi. Meclis toplantısı başlamadan önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya\'nın da katıldığı grup toplantısında yine Zekai Kafaoğlu aday gösterildi. Seçime geçildiğinde AK Parti Grubu adına söz alan Birol Şahin, Zekai Kafaoğlu\'nu aday gösterdiklerini belirtti. CHP adına söz alan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ise eski Başkan Edip Uğur\'un demokratik olmayan baskılarla istifa ettiğini belirtip, CHP Grubu\'nun oylamaya katılmayacağını açıkladı. MHP Grubu adına söz alan Balya Belediye Başkanı Osman Kılıç ise AK Parti adayını destekleyeceklerini belirtti. Oylamanın birinci turuna CHP\'nin 27 üyesi katılmadı ve ilk aşamada 63 olan 3\'te 2 oy oranı sağlanamadı. 66 üyenin 5\'i ise boş oy verdi. 66 üyenin katıldığı ikinci tur oylamada Zekai Kafaoğlu 64 oyla başkanlığı seçilirken, 2 oy ise boş çıktı.

\"YUNUS\'UN MEVLANA\'NIN DİLİNİ KULLANACAĞIZ\"

Teşekkür konuşması yapan Başkan Zekai Kafaoğlu, Yunus Emre\'nin şiiriyle söze başlayıp, \"Ben gelmedim kavga içün, benim işim sevgi içün, dostun evi gönüllerdir, gönüller almaya geldim\'. Yunus\'un Mevlana\'nın dilini kullanacağız. Hep sevgiden, kardeşlikten bahsedeceğiz. Bir milyon 200 bin vatandaşımızı kucaklayacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Kafaoğlu, CHP Grubu\'nun davranışını yakışıksız bulduğunu belirterek, \"Diktatör görmek istiyorlarsa kendi geçmişlerine baksınlar. Biz birleştirmeye geliyoruz, kardeşlikleri çoğaltmaya geliyoruz. Sorumluluğumuz daha da arttı, Cumhurbaşkanımızın bize tavsiyeleri oldu. Tüm vatandaşlarımızın elini sıkacağız, gönüllerini alacağız, gece gündüz demeden basmadık yer bırakmayacağız. Bize destek olan AK Parti Grubu\'na, MHP\'li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Durmak yok koşmaya devam\" dedi. Kafaoğlu daha sonra, Belediye Başkanlığı makamına geçti. AK Parti il Başkanı Hasan Demiraslan ve Belediye Meclisi başkanı Ekrem Pehlivan çiçek verdi. Başkan Kafaoğlu buradada bir teşekkür konuşması yaptı ve koltuğuna oturdu. Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise AK partinin statükocu bir parti olmadığını, değşimlerden yana olduğunu söyledi. Kaya, değişimleri ise halkın talep ettiğini ifarde etti. Genel seçimlerle, yerel seçimler arasında Balıkesir\'de yüzde 8 oy oynadığına dikkat çekti. Bu nedenle değişim gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya konuşma

- Zekai Kafaoğlu konuşma

- Diğer partililer konuşma

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

