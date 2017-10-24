DHA YURT - Balıkesir Belediye Başkanı Uğur'un 'istifa' haberi yalanlandı

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti\'li Edip Uğur\'un, bazı televizyon kanallarında yayınlanan, pazartesi günü istifasını açıklayacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği belediye başkanları arasında yer alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur\'un, pazartesi günü istifa edeceği yönünde, bazı televizyon kanallarında haber yapılması üzerine büyükşehir belediyesi yetkilileri, haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Yetkililer, Başkan Uğur hakkındaki istifa haberlerinin televizyondan izlendiğini ve haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Haber: Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA) -

