DHA YURT - Bakan Soylu tatil için bulunduğu yaylada top sektirdi stres attı

KURBAN Bayramı için memleketi Trabzon’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tatilini Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylasında geçirdi. Bölgede piknik yapan ailelerle de bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Soylu çocuklarla top oynadı, kafasında top sektirerek stres attı.

Kurban Bayramı nedeniyle önceki gün kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili için Akçaabat ilçesi Kayabaşı Yaylası’nı tercih etti. Geceyi burada geçirerek dinlenen Bakan Soylu, öğle saatlinde de yaylada piknik yapan ve çevrede gezinen ailelerle bir araya gelerek bayramlaştı. Bakan Soylu yaylada çimenler üzerinde top oynayan çocuklara da bir süre eşlik etti. Bakan Soylu oyun sırada topu başının üzerinde sektirmesi çevredekilerin de beğenisi topladı. Başının üzerinde bir süre top sektiren Bakan Soylu daha sonra çocuklara bayram harçlığı verdi, oyuncak hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan’ın yaylada top sektirmesi

Haber: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

==================================================