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DHA YURT - Bakan Albayrak, şehit Uzman Çavuş'un ailesini ziyaret etti (3) YENİDEN

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan ve cenazesi dün toprağa verilen Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın Eskişehir'deki babaevine taziye ziyar

19 Ekim 2017 02:25

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kuzey Irak\'ın Zap bölgesinde PKK\'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan ve cenazesi dün toprağa verilen Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın Eskişehir\'deki babaevine taziye ziyaretinde bulundu.

Helikopterle Ankara\'dan Eskişehir\'e gelen Bakan Beraat Albayrak ilk olarak, dün toprağa verilen 27 yaşındaki Uzman Çavuş Seçkin Arıkan\'ın Ihlamurkent Mahallesi Ordu Sokak\'taki babaevine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bakan Albayrak, şehidin babası Arif, annesi Esma ve kardeşi Semih Arıkan\'a başsağlığı diledi. Berat Albayrak, daha sonra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Albayrak, Ak Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret ettikten sonra helikopterle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü\'ne bağlı Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesi\'ndeki Kırka Boraks Tesisleri\'ne giderek burada incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alıp tesisleri gezen Albayrak, incelemenin ardından helikopterle Ankara\'ya hareket etti.

Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)
 

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