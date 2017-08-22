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DHA YURT - Babadağ Teleferik Projesi'nin temeli atıldı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, her yıl 1 milyon tatilciyi dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'ın zirvesine taşıyacak Babadağ Teleferik Projesi'nin temeli atıldı

22 Ağustos 2017 06:58

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nde, her yıl 1 milyon tatilciyi dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'ın zirvesine taşıyacak Babadağ Teleferik Projesi\'nin temeli atıldı.
1965 rakımlı Babadağ\'ın zirvesine kurulacak projenin temel atma töreni, Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki Belceğiz Plajı\'nda yapıldı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, CHP Muğla milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan yaptı. Fethiye\'de turizmi 12 aya yayacak dev proje için ellerini taşın altına soktuklarını belirten Arıcan, katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.
Ardından kürsüye gelen Muğla Valisi Esengül Civelek ise Babadağ\'ın yıllardır hasretini çektiği teleferiğe kavuşmasına çok az süre kaldığını söyledi. Muğla\'nın, Antalya ve İstanbul\'un ardından Türkiye\'de en fazla yabancı turisti ağırlayan il olduğunu anlatan Vali Civelek, \"Muğla turizmde marka kent. Yabancı turistlerin ilgisini çekiyoruz. Turistlerin çoğu deniz, kum ve güneş üçlemesi için ilimizi ziyaret ediyor. Ancak ilimiz doğa, sağlık, tarih ve spor alanında da çok büyük potansiyele sahip. Alternatif turizm alanındaki bu güçlü potansiyeli ortaya çıkardığımız takdirde ilimizde turizm 12 aya yayılabilecek\" diye konuştu.
Konuşmanın ardından protokol üyelerinin katılımıyla sahnedeki butona basılarak teleferiğin temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Katılımcılardan görüntü
- Protokol üyelerinden görüntü
- FTSO Başkanı Akif Arıcan ve Muğla Valisi Esengül Civelek\'in konuşmasından görüntü
- Butona basılarak temelin atılmasından görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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