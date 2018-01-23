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DHA YURT - AZEZ - BURSEYA DAĞI'NDA CEPHEDEN GÖRÜNTÜLER

AZEZ - BURSEYA DAĞI'NDAKİ CEPHEDEN GÖRÜNTÜLER GÜLBABA KÖYÜ'NDEN  BURSEYA DAĞI'NDA ASKERİ SEVKİYAT  Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'ndan YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar hız kazandı

23 Ocak 2018 15:35

AZEZ - BURSEYA DAĞI\'NDAKİ CEPHEDEN GÖRÜNTÜLER
GÜLBABA KÖYÜ\'NDEN  BURSEYA DAĞI\'NDA ASKERİ SEVKİYAT 

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez\'deki Burseya Dağı\'ndan YPG\'li teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlar hız kazandı. ÖSO mensupları Burseya Dağı\'nda ilerleyişini sürdürürken Kilis Gülbaba köyünden Burseya Dağı\'na asker sevkiyatı yapıldığı belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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(AZEZ - BURSEDAĞI) 
-Bursedağı cepheden görüntüler
ÖSO mensuplarından görüntü
detaylar

(KİLİS - GÜLBABA KÖYÜ) 
-Askeri sevkiyattan görüntü
-Araçlardan görüntü
-tankların ilerleyişi
-detaylar

Haber-Kamera: HASAN KIRMIZITAŞ - MURAT KİBRİTOĞLU - İBRAHİM MAŞE /  AZEZ (SURİYE) - KİLİS (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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