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DHA YURT - Azez - Bülbül arasındaki hat kontrol altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi

20 Şubat 2018 16:22

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yolun açıldığı belirtildi. Bölgeden alınan bilgilere göre Azez - Bülbül arasındaki hat böylelikle birleştirilerek kontrol altına alındı. Raco bölgesine giden ÖSO güçlerinin yolun açılmasıyla birlikte artık Türkiye\'den değil bu yolu kullanarak bölgeye sevk edileceği bildirildi.  
ÖSO GÜÇLERİ RACO BÖLGESİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR
Harekat kapsamında Afrin\'deki Cinderes ve Raco beldelerinin teröristler temizlenip kontrol altına alınması için ÖSO\'ya bağlı Livai Şimal grubu son hazırlıklarını yaptı. Livai Şimal grubu sabah erken saatlerde Raco bölgesine gitmek hazırlıklarını tamamlayıp yola çıktı. 

Görüntü Dökümü
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- Azez ile Şeyh Horoz bölgesine giden yoldan kısa görüntü
-ÖSO\'ya bağlı Livai Şimal grubunun görüntüsü
-detaylar 

Haber: İrfan SAPMAZ / SURİYE (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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