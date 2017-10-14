DHA YURT - Aydın'daki yangında 2 ev kül oldu

AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, büyük ölçüde maddi zarar oluştu.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde bulunan Asil Soy\'a ait iki katlı evde çıktı. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen evdeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler yine Asil Soy\'a ait olan yandaki eve de sıçradı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de araç trafiğini keserek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini ve yangının bitişikteki eve bu yüzden sıçradığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- 2 evin yanma görüntüleri

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)