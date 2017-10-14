T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Aydın'daki yangında 2 ev kül oldu

AYDIN'IN Nazilli İlçesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

14 Ekim 2017 10:08

AYDIN\'IN Nazilli İlçesi\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, büyük ölçüde maddi zarar oluştu. 

Yangın, saat 03.00 sıralarında Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde bulunan Asil Soy\'a ait iki katlı evde çıktı. Depo olarak kullanıldığı öğrenilen evdeki alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne ait 3 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler yine Asil Soy\'a ait olan yandaki eve de sıçradı. Söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de araç trafiğini keserek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini ve yangının bitişikteki eve bu yüzden sıçradığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
----------------------------
- Olay yerinden görüntü
- Söndürme çalışmalarından görüntü
- 2 evin yanma görüntüleri
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AYDIN NazilliOlaydaAltıntaş Mahallesi Koca Cami CaddesiAsil SoyDepoBölgeye Aydın Büyükşehir BelediyesiMüdürlüğüAlevlerSöndürmeYangınMahalleYangınınDÖKÜMÜ OlayGenelBahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24