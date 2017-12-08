DHA YURT - Artvin’de kar esareti (2)

ÇOCUKLAR KAR TATİLİNİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Artvin\'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verilmesini fırsat bilen çocuklar, karda kayak keyfi yaptı. Çocuklar cadde ve sokakları kayak pistine çevirdi. Naylon poşetlerle sokaklarında kar üstünde kayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar belediyenin karla kaplı yolları açmasından yakındı, \"Yol açılmasaydı daha güzel kayardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokaklarda kayak yapan çocuklar

Çocuklarla röp.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN (DHA)



=====================================