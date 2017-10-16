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DHA YURT -Ardahan'ın kuzeyi için yoğun kar yağışı uyarısı

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan'ın kuzeyinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı

16 Ekim 2017 04:42

Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ardahan\'ın kuzeyinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan uyarıda; bu sabahtan itibaren, akşam saat 17:00 sıralarına kadar buzlanma ve ulaşımda aksama riskinin bulunduğu belirtildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"16.10.2017 Pazartesi günü sabah saatlerinden sonra Ardahan\'ın kuzey kesimlerinde (Posof, Damal ve Hanak ilçeleri) yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haber: Ardahan (DHA) 
 

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