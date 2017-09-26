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DHA YURT - Aracının yanışını çaresizlik içinde izledi

KONYA'da çalışmadığı gerekçesiyle başka bir araçtan takviye yapılan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı

26 Eylül 2017 06:51

KONYA\'da çalışmadığı gerekçesiyle başka bir araçtan takviye yapılan hafif ticari araç henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Sürücü Muhammet Tekin, yere oturarak çaresizlik içinde aracının yanışını izledi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sokak üzerinde meydana geldi. Muhammet Tekin\'e ait 42 N 7557 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre çalışmadı. Bunun üzerine çevredeki bir vatandaştan yardım isteyen Tekin, aracın aküsünün bittiğini düşünerek takviye yapmak istedi. Takviye yapıldığı sırada araç, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hemen müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. Muhammet Tekin ise yere oturarak çaresizlik içinde aracının yanışını izledi. Tekin\'i çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksanından çıkmış olabileceği belirtiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Aracın yanması
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
- Yangının söndürülmesi
- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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