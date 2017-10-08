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DHA YURT - Ankara Siteler'deki yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Ankara'da mobilya imalatı yapan bir dükkanda çıkan yangın yan dükkana sıçradı

08 Ekim 2017 15:41

Ankara\'da mobilya imalatı yapan bir dükkanda çıkan yangın yan dükkana sıçradı. 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. 
Altındağ ilçesi Siteler, Çamlıtepe sokakta çıkan yangında 4 katlı iş yeri bir anda alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalatı yapan bir dükkanda, kaynak yapımı sırasında yanıcı maddelerin üzerine sıçrayan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yanıcı maddelerin alev almasıyla bir anda büyüyen yangına iş yeri çalışanlarının müdahalesi yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. 

Görüntü Dökümü
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İş yerinden alevler
itfiaye ekiplerinin müdahalesi
meraklı vatandaşlar
genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MUHAMMET BAYRAM-ANKARA,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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