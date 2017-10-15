DHA YURT - Anadolu'nun en büyük kitap fuarı Kahramanmaraş'ta kapılarını açtı

Edebiyatın başkenti Kahramanmaraş\'taki kitap fuarını ilk günde 20 bini aşkın kişi ziyaret etti

Anadolu\'nun en büyük kitap fuarı olan Kahramanmaraş 4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı düzenlenen törenle resmi açılışı yapıldı. 263 yayınevi ile 262 şair ve yazarın katıldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, fuarın kentin hem sosyal ve kültürel hayatına önemli katı sağladığı gibi insanları okumaya teşvik edip şehirde okuma kültürünü geliştirdiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yaman ise, Kahramanmaraş\'ı kültür, sanat ve edebiyat şehri ve edebiyatın başkenti yapmak için çalıştıklarını söyledi. Fuarı ilk günde 20 bini akşın kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılış kurdelasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve çok sayıda vatandaş birlikte kesti. Kalabalık bir davetli ve protokol fuarın tüm stantlarını teker teker gezerek yazar ve şairlere \'Kahramanmaraş’a hoş geldiniz\' dedi.

Şiirin, edebiyatın başkenti olan aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Beyazıt, Cahit Zarifoğlu ile Abdurrahim Karakoç gibi Türk edebiyatının önemli isimlerinin memleketi Kahramanmaraş’taki dev kitap fuarında 263 yayınevi, 262 şair ve yazar dev kültür buluşmasında yer aldı. Bu arada fuarın ilk günü olmasına rağmen ziyaretçi sayısı 20 bini geçti. 4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın en yoğun yaş kategorisi ise ilk ve orta dereceli çocuklar ile üniversite öğrencileri oldu.

GELİN VE DAMAT DÜĞÜNÜ BIRAKTI KİTAP FUARINA GELDİ

4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın sürprizi ise gelin ve damadın ziyareti oldu. Genç çift nikah öncesi düğün telaşını bir tarafa bırakarak 4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'na gelerek sevdikleri kitapların şairleri ve yazarları ile buluştu. Gelin ve damata düğün hediyesi olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Cevdet Kabakçı tarafından ailenin önemi ve öğütlerin yer aldığı kitaplar hediye edildi.

DÜNYANIN EN GÜZEL KOKUSU KİTAP VE BEBEK KOKUSU

Kitap fuarının ziyaretçileri arasında bebekli bir aile ise dünyanın en güzel kokusunun kitap ve bebek olduğunu bu özel iki varlığı buluşturmak için fuara geldiklerini söyledi. Bu arada fuara illerdeki tüm okulların ziyaret edeceği belirtilirken çevre illerden de vatandaşların yoğun ilgi göstereceğinin beklendiği belirtildi.

\'TÜRKİYE\'NİN DÖRT BİR YANINDAN KİTAP DOSTLARINI ŞEHRİMİZE BEKLİYORUZ\'

Fuarın açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, \"İlimizin sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunan kitap fuarımızın, insanımızı okumaya teşvik ettiğini, şehirde okuma kültürünün geliştiğini ve ilimizin kültürel hayatının vazgeçilmez bir etkinliği haline geldiğini görmekten dolayı çok mutluyuz. Tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızı ve Türkiyemizin dört bir yanından kitap dostlarını şehrimize bekliyoruz\" diye konuştu.

FUARIN ONUR KONUKLARI

4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın arasında ise son Osmanlı şehzadesi Osman Selahaddin Osmanoğlu, Boşnalı Şair Demal Latic ve Katarlı Yazar Jaber Salem JKalharmi yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç fuara katılan tüm yayınevleri şair ve yazarlar ile tek tek ilgilenirken Katarlı yazar Jaber Salem’e Kahramanmaraş’ın filmlere kon olan ünlü çarıklarından da hediye edildi.

Görüntü Dökümü

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-4. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı\'nın açılışından görüntü

-Mahir Ünal\'ın açıklaması

-Fatih Mehmet Erkoç\'un açıklaması

-Fuarın gezilmesi

-Fuara katılanlardan görüntü

-Fuara gelen gelin-damadın görüntüsü

-Kitap okuyan öğrencilerden görüntü

-Bebeği ile kitap fuarına gelen anne ile röp.

-fuardan detay görüntüler

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Haber-Kamera : KAHRAMANMARAŞ (DHA)

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