T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT -  Altınköprü'deki kaçış ve çatışmayı DHA görüntülendi

  Irak Ordusu'na bağlı Haşdi Şabi birliklerinin Altınköprü'ye girmesinin ardından bölgede yaşayan bazı siviller Kerkük'e gitti

21 Ekim 2017 13:41

 
Irak Ordusu\'na bağlı Haşdi Şabi birliklerinin Altınköprü\'ye girmesinin ardından bölgede yaşayan bazı siviller Kerkük\'e gitti. Haşdi Şabi birliklerinin Kerkük\'e gitmek isteyen sivillere yardımcı olduğu gözlendi. Sivillerin tahliye sırasında kısa süreli çıkan çatışma korku ve paniğe neden oldu.
Cuma günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli çatışmaların  yaşandığı Altınköprü\'de  yaşayan bazı siviller evlerini terk edip Kerkük\'e giderken Irak Ordusu\'na bağlı Haşdi Şabi birlikleri Altınköprü\'ye askeri yığınak yaptı. Bölgede Peşmerge ve Haşdi Şabi birlikleri arasında sık sık çatışma da yaşandı. Altınköprü\'de bazı sivillerin araçlarına binerek bölgeyi terk ettikleri görüldü. Tahliye sırasında paniğe neden olan çatışmanın ardından bölgedeki gazeteciler de Haşdi Şabi birlikleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü
------------------------
- Altınköprü ilçe merkezinden görüntü
- Haşdi Şabi birliklerinin görüntüsü
- Sivillerin bölgeden kaçışı
- Haşdi Şabi birliklerinin bazı sivillere tahliye sırasında yardım etmesi
- Sivillerin bulunduğu araca ateş açılması yaşanan panik anları
- Araçların olay yerinden uzaklaşması
- Haşdi Şabi birliklerinin ateşe karşılık vermesi için siper almaları
- Peşmerge tarafından yapılan kayuşa füzeninin bir eve isabet etmesi
- Yoğun dumanlar
- Detaylar

Haber: -Kamera: İrfan SAPMAZ / KERKÜK (Kuzey Irak) (DHA) 

=========================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OrdusuHaşdiAltınköprüKerkükSivillerinCumaIrak OrdusuBölgede PeşmergeTahliyeGörüntü Dökümü AltınköprüAraçlarınPeşmergeYoğunDetaylar Haber KameraSAPMAZKERKÜK Kuzey Irak DHA  =========================

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24