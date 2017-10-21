DHA YURT -  Altınköprü'deki kaçış ve çatışmayı DHA görüntülendi



Irak Ordusu\'na bağlı Haşdi Şabi birliklerinin Altınköprü\'ye girmesinin ardından bölgede yaşayan bazı siviller Kerkük\'e gitti. Haşdi Şabi birliklerinin Kerkük\'e gitmek isteyen sivillere yardımcı olduğu gözlendi. Sivillerin tahliye sırasında kısa süreli çıkan çatışma korku ve paniğe neden oldu.

Cuma günü sabah saatlerinden itibaren şiddetli çatışmaların yaşandığı Altınköprü\'de yaşayan bazı siviller evlerini terk edip Kerkük\'e giderken Irak Ordusu\'na bağlı Haşdi Şabi birlikleri Altınköprü\'ye askeri yığınak yaptı. Bölgede Peşmerge ve Haşdi Şabi birlikleri arasında sık sık çatışma da yaşandı. Altınköprü\'de bazı sivillerin araçlarına binerek bölgeyi terk ettikleri görüldü. Tahliye sırasında paniğe neden olan çatışmanın ardından bölgedeki gazeteciler de Haşdi Şabi birlikleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Altınköprü ilçe merkezinden görüntü

- Haşdi Şabi birliklerinin görüntüsü

- Sivillerin bölgeden kaçışı

- Haşdi Şabi birliklerinin bazı sivillere tahliye sırasında yardım etmesi

- Sivillerin bulunduğu araca ateş açılması yaşanan panik anları

- Araçların olay yerinden uzaklaşması

- Haşdi Şabi birliklerinin ateşe karşılık vermesi için siper almaları

- Peşmerge tarafından yapılan kayuşa füzeninin bir eve isabet etmesi

- Yoğun dumanlar

- Detaylar

Haber: -Kamera: İrfan SAPMAZ / KERKÜK (Kuzey Irak) (DHA)

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