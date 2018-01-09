DHA YURT - Alkollü araç kullanıp muhtarın ölümüne neden olan  şoförler odası başkanı tutuklandı

BOLU’da, alkol aldıktan sonra kullandığı minibüsüyle yol kenarındaki elektrik direğine çarpan ve araçtaki köy muhtarı Tuncay Öztürk\'ün (60) ölümüne neden olan Mudurnu Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz, tutuklandı.

Kaza, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında, Bolu- Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkisinde meydana geldi. Mudurnu yönüne giden Şoförler Odası Başkanı Ahmet Yavuz yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Mudurnu Seyranlar Köyü Muhtarı Tuncay Öztürk, hayatını kaybetti. Sürücü Yavuz ise hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz\'un yapılan testte 2.25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Yavuz, adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yeri görüntüleri

-Tutuklanan Ahmet Yavuz\'un fotoğrafları

-Hayatını kaybeden Tuncay Öztürk\'ün fotoğrafı

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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