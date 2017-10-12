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DHA YURT - Aksaray'a şehit ateşi düştü 

ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi'nde kız kaçırma olayında hastanede çıkan çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki polis memuru Muhammed Uz'un memleketi Aksaray'ın Eskil İlçesi Çağlak Köyü'ne ateş düştü

12 Ekim 2017 19:24

ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi\'nde kız kaçırma olayında hastanede çıkan çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki polis memuru Muhammed Uz\'un memleketi Aksaray\'ın Eskil İlçesi Çağlak Köyü\'ne ateş düştü.

Eskil Kaymakamı Yavuz Kartal, Belediye Başkanı Niyazi Alçay ve emniyet yetkilileri acı haberi Çağlak Köyünde oturan Uz ailesine bildirdi. Şehit Uz\'un çiftçi babası Mustafa Uz ve annesi Ümmü Gülsüm Uz\'un, oğullarının yaralandığı haberini aldıktan sonra Ankara gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Evli ve 1\'i kız 2 çocuk babası olan şehit Uz\'un, daha önce Ankara\'nın Evren İlçesi\'nde görev yaptığı ve bir hafta önce Kahramankazan\'a tayin olduğu öğrenildi.  3 kardeş olan polis memuru Uz\'un şehit haberinin ardından yakınları eve akın etti. Şehit Uz\'un, yarın Çağlak Köyü\'nde defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü
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- Şehit evinden detay
- Kaymakamın aile yakınlarıyla konuşması 
- Genel ve detay
- Şehit Muhammed Uz\'un vesikalığı 

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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