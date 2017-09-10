DHA YURT - Ak Parti Haymana İlçe Kongresi'nde gergin anlar

ANKARA\'nın Haymana İlçesi\'nde, AK Parti\'nin 6. Olağan İlçe Kongresinde başkan adayları ve delegeleri arasında yaşanan tartışmalar sonucu gergin anlar yaşandı. Partinin Haymana kurucusu Hacı Aysu yaptığı konuşmada partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kongreye, mevcut Başkan Rüstem Kandemir ile birlikte Vahit Hakbilen, Suat Emektar, Halis Demir ve Songül Yıldırım\'ın aday olduğu kongrede, adaylar tarafından verilen listelerin kabul görmediği, sadece mevcut başkan Kandemir\'in listesinin kabul gördüğü iddia edildi. Divan heyetinin tek liste açıklamasını yapmasıyla bir anda tansiyon yükseldi. Ankara Milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler\'in sahnede olduğu esnada, Haymana eski Belediye Başkan Hacı Aysu sahneye çıkarak itiraz ettiğini, listelerin verildiğini belirtti.

Aysu, \"Sayın delegeler, listeler verildi. Burada katakulli dönüyor, delegelere karşı saygısızlık yapıyorsunuz. Korkuyorsunuz siz. Sizin gibi katakullicileri bu delegeler görüyor. Bırakın bu ayak oyunlarını Şevket bey bu listeleri kendisi inceledi. Delegelerin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Ak Parti bu degil\" diyerek tepkisini dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI GAZETECİNİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Milletvekilleri ve il başkanının izlemekle yetindiği iddia edilen kongrede, ayrıca gazeteci-yazar Rüzgar Hamza Kabasakal içerideki tartışmayı çektiği esnada divan heyeti tarafından dışarı çıkarıldı. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Tutgut gazetecinin üzerine yürüyerek hareketler ettiği belirtildi. İlçe Başkan adaylarının dakikalarca sürdürdüğü itirazlara rağmen divan heyetinin seçimde sadece Kandemir\'in listesi üzerinden tek adayla seçimi gerçekleştirdiği iddia edildi.

İL BAŞKANINA DELEGE KARTI FIRLATTILAR

Ak Parti İl Başkanı Nedim Yamalı ve Divan Heyeti, dışarıdaki Ak Parti\'liler tarafından sloganlar eşliğinde protesto edilip, \'yuh\' çekildi.

Delegeler, İl Başkanı Nedim Yamalı\'nın üzerine delege kartını fırlatıp, \'yapacağınız kongre batsın. Siz bizim kucağımıza geleceksiniz. Bunun hesabını Haymanalı size soracak\' demesi dikkat çekti. Bazı aday ve delegelerin çekildiği kongrede, Kandemir tek liste ile seçime girdi ve yeniden 3 yıllığına Ak Parti Haymana İlçe Başkanı seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kongreden detay

- Tartışmalar

- Delege karıt fırllatılması

- Detay

Haber: HAYMANA(Ankara), (DHA)-

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