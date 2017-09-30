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DHA YURT - Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan'ın Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa İlçesi'nde oturan ailesine şahadet haberi ulaştı

30 Eylül 2017 03:03

AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş 27 yaşındaki Ramazan Bağlan\'ın Afyonkarahisar\'ın Sinanpaşa İlçesi\'nde oturan ailesine şahadet haberi ulaştı.
Uzman çavuş Ramazan Bağlan\'ın şehit olduğu haberini, Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesi\'nde oturan ailesine Sinanpaşa Kaymakam Vekili Kerem Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan verdi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan, gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Ramazan Bağlan\'ın babaevi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken, sağlık ekipleri de evde hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şehit evi dış görüntü
- Asker ve 112 ekiplerinin görüntüleri 
- Baba ve Kaymakam Askeri erkan teselli etmeleri
- Eve gelen Vatandaşlar
- Evin dış görüntüsü


Haber- Kamera: Said KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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