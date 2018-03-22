DHA YURT - Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı/EK

ZEYTİN Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye\'nin Afrin ilçesinde, teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Afrin merkezinde bomba ve patlayıcı arama-tarama çalışması sırasında, teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Öğleden sonra meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Şehit askerlerin cenazeleri, sınırdan alınarak Hatay Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, yaralılar da bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere taşınarak tedaviye alındı.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz\" denildi.

Haber:SURİYE, (DHA)

