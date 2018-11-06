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DHA YURT - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var (1)

Adana Emniyeti'ne bağlı narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi

06 Kasım 2018 10:07

Adana Emniyeti\'ne bağlı narkotik ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Polisin operasyon öncesi harekatı
-Özel harekat ekiplerinin adreslere girmesi
-Evlerde ve çevrede yapılan aramalar
-Güvenlik önlemleri
-Gözaltına alınan bazı şüpheliler
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

 

 

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