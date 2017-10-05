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DHA YURT - Adana'da terör operasyonu: 8 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

05 Ekim 2017 10:01

ADANA\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kent merkezinde terör örgütü PKK adına korsan gösteri düzenleyen ve katılanların adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Narkotik şubelerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının baskın yapılacak eve gidişi
- Baskın yapılacak evin sokağında yürüyen polisler
- Evin bahçesinde arama yapan polisler
- Baskının ardından polislerin zırhlı araca binişi
- Zırhlı aracın gidişi
- Adli tıp kurumu önünde tepe lambaları yanan zırhlı araçlardan görüntü
- Zanlıların sağlık kontrolüne getirilişi
- Genel ve detay görüntüler

Süre: 02\'29\" - Boyut: 152 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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