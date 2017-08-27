DHA YURT - Adana'da polis otosuna silahlı saldırı

ADANA\'da devriye görevi yapan sivil polis otosuna tabanca ile ateş açıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait sivil polis aracına devriye görevi yaparken tabancayla ateş açıldı. Mermiler, 01 LA 379 plakalı otomobilin ön cam ve lastiğine isabet etti. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Olayın ardından Denizli polis merkezi önündeki yol trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Denizli polis merkezi önündeki yolun polis aracı ve TOMA ile kapatılması

- Balkondan bakan çocuklar

- Polis ekiplerinin sokak aralarında arama yapmaları

- Zırhlı polis araçlarının ara sokaklarda arama yapmaları

- Kurşunların isabet etteği otomobilin kırılan camı ve patlamış lastiği

- Polislerin otomobilde inceleme yapmaları

- Çevredeki polisler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)

