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DHA YURT - Adana'da karakol yakınında patlama/EK

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı

28 Aralık 2017 23:24

SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adana\'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi\'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA
Patlamının hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, \"Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor\" dedi. Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinde inceleme yapılması 
-Alınan güvenlik önlemleri 
-Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın açıklamaları 
-Genel ve detay 

Haber:ADANA,(DHA)
 

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