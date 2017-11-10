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DHA YURT - Adana'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı

10 Kasım 2017 11:15

ADANA\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.
Adana\'da terör örgütü DEAŞ\'ın 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliklerine yönelik saldırıda bulunacağı istihbaratını değerlendiren Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terör örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen çok sayıda kişinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yaptı. Özel Harekat, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de katıldığı operasyonda, direnişin yaşanabileceği riskli evlerin demir kapıları koçbaşları ile kırılarak girildi. Evlerde yapılan aramalarda Suriye uyruklu 11 kişi gözaltına alınırken, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. 

Görüntü Dökümü
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- Polis araçlarının operasyon noktasına gidişi
- Özel harekat polisinin araçtan inip baskın yapılan eve yürümesi
- Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polislerinden görüntü
- Özel harekat polislerinin eve girmesi
- Baskın yapılan evdeki polislerden görüntü
- Evde ele geçirilen ruhsatsız av tüfeğinin delil torbasına konulması
- Özel harekat polislerinin arçlarına yürümesi
- Baskın yapılan sokaktaki zırhlı araçtan görüntü
- Polislerin baskın yapılan başka bir eve girmesi
- Evin önündeki polis araçlarından görüntü
- Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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