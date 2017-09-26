DHA YURT - Adana'da 2500 polis ile dev uyuşturucu operasyonu

ADANA\'da uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adının verildiği operasyonda 2500 polis ile 210 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, helikopter ve drone ile de havadan destek verildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapan şahısların adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın koordine ettiği \'Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Operasyonu\'na Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat şubelerinden 2500 polis katıldı. Polisler, bazı adreslere tırmanarak girerken, direnişin yaşanabileceği adreslere ise özel Harekat polisleriyle gidildi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, detektör köpeklerle didik didik arama yaptı. Ekipler adreslerde arama yaparken, polis helikopteri ve drone de havadan destek verdi.

ANKARA\'DAN ÖZEL EKİP

Operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da izledi. Seydioğlu\'nun beraberinde Adana\'ya gelen 30 kişilik uzman narkotik ekibi de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerde inceleme yapan Emniyet Müdürü Yıldız, Adana\'da uyuşturucuyu kazıyacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis araçlarının çıkışı

- Özel Harekat polislerinin ellerindeki uzun namlulu silahlar

- Polislerin \'Koçbaşı\' ile kapıları kırması

- Evlere girmesi

- Şüpheli şahısların yere yatırılması

- Narkotik köpeğinin eve girmesi

- Ev sahibi kadının ağlaması

- Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın gelişi

- Selami Yıldız\'ın konuşması

- Polis helikopterinin görüntüsü

- Polislerin evlere tırmanarak girmesi

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Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)