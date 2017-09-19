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DHA YURT - Adana merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

19 Eylül 2017 11:04

ADANA merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana merkezli Mersin ve İstanbul\'da 19 eve eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırdıkları evlere giren ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 11 kilo 600 gram esrar, 120 gram metamfetamin, 600 gram eroin, 120 gram kokain ve uyuşturucu satışından elde edilen 7 bin lira ele geçirildi. Adana\'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise aynı gün içinde Adana\'ya getirileceği bildirildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkışı
- Polis araçlarının baskın yapılacak eve gidişi
- Özel harekat polislerinin evin demir bahçe kapısını koç başı ile kırması
- Özel harekat polislerinin evin iç kapısını açtırması
- Özel harekat polislerinin evin damına çıkması
- Polislerin damda rama yapması
- Uzun namlulu silah ile damda güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü
- Polislerin evin içinde ve bahçesinde arama yapması
- Baskın yapılan evin bulunduğu sokaktasi polislerden görüntü
- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık muayesenie getirilmesi
- Genel ve detay görüntüler
Süre: 03\'34\" - Boyut: 218 MB

Haber-Kamera:  Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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