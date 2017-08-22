DHA YURT - Acılı anne 5 yıldır kızı ve damadını öldürenin bulunmasını bekliyor



MANİSA\'nın Şehzadeler İlçesi\'nde 41 yaşındaki Sibel Akkoç ile 44 yaşındaki Sabri Akkoç çiftinin evlerinde boğazları kesilerek öldürülmesinden 4.5 yıl geçmesine karşın sır perdesi hala kaldırılmadı. Anne Saadet Gediz, kızı ve damadının ölümünden sorumlu olan kişinin bulunmasını istedi.

Şehzadeler İlçesi\'nin kırsal kesimdeki Hamzabeyli Mahallesi\'nde oturan 44 yaşındaki Sabri Akkoç ve eşi Sibel Akkoç, 19 Şubat 2012 tarihinde evlerinde kanlar içinde hareketsiz bulundu. Evin penceresinde bulunan parmak izinden yola çıkan jandarma ekipleri, olay günü bir fabrikanın güvenlik kamerasından Hamzabeyli\'ye girip çıktığı belirlenen yüzü poşuyla kapalı bir kişinin eşkalini belirmek için çalışma başlattı. Mahallede oturan çok sayıda kişinin parmak izi alındı. Ancak, geçen yaklaşık 5 yıla rağmen Akkoç çifti cinayetinin üzerindeki sır perdesi aralanmadı. Geçen süre içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında cinayetle yakından ilgilenen savcı Mehmet Kaya görevden uzaklaştırılırken, dosyayı araştıran Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Cihan Salı ise, FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edildi.

\"1 KİŞİ HAPİSTE\"

Öldürülen Sibel Akkoç\'un annesi Saadet Gediz, 4.5 yılda, cinayet şüpheli veya şüphelilerinin bulunmasını beklediklerini belirterek, \"Herkesin katilleri bulundu. Benim çocuğumun katil veya katilleri halen bulunamadı. Yeter artık. Kim yaptıysa bulunsun çeksin cezasını\" diye konuştu. Acılı anne Gediz, 6 Ekim 2016 tarihinde bir kişinin cinayet zanlısı olabileceği şüphesi üzerine savcılık talimatıyla tutuklandığını belirterek, \"6 Ekim 2016 tarihinde E.C. diye bir kişinin katil olma ihtimali üzerine savcılığın verdiği tutuklama kararı ile cezaevine gönderildiğini öğrendik. Ama bu kişi ifadesinde halen daha \'Ben yapmadım\' diyormuş. Yani kesin bir şey yok ortada. İki kişinin cinayetini kim üstlenir?\" dedi.

\"TBMM\'NİN KAPISI ÖNÜNDE YATACAĞIM\"

Geçen yıl oğlu Osman Gediz aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı\'na bir e-mail gönderdiklerini ancak kendilerine herhangibir dönüş olmadığını dile getiren anne Saadet Gediz, şöşye konuştu: \"Bu dayanılacak bir acı değil. Yaşanan FETÖ olaylarından dolayı dosyaya bakan hakim görevden alındı, jandarma görevden alındı, hakimler değişti. Her yeni gelen hakim \'dosyayı inceliyorum gereğini yapacağız\' diyor. Dosyayı bilen kalmadı. Artık katilin bulanacağına dair ümidim kalmadı. Katillerin bulunması için TBMM\'nin kapısının önünde yatacağım artık.\"

\"RAHMETLİ KIZIMIN İSMİNİ TORUNUMA VERDİK\"

Saadet Gediz, 3 kız ve 1 erkek çocuk sahibi olduğunu ve eşini de cinayetten 4 ay sonra kaybettiğini söyledi. Gediz, öldürülen kızı Sibel\'in ismini 2 yaşındaki kız toruna verdiklerini dile getirdi. Kızı için 70 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendiğini de ifade eden Gediz, \"Kızımın ismini torunuma verdik. 2 yaşındaki torunum yaşama azmim oldu. Ayrıca ölen kızımın ruhuna hatim okumak için 70 yaşında Kuran-ı Kerim okumayı öğrendim\" diye konuştu. Acılı anne Gediz son olarak, her gün gözünün pencere ve kapıda olduğunu ve kızının katillerinin bulunmasıyla ilgili olarak mutlu bir haber geleceğini beklediğini ifade ederek, \"Çocuğumun suçu neymiş ve neden öldürdüklerini öğrenmek istiyorum. Ölmeden bunu öğrenmek istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Acılı anne Saadet Gediz\'in evinden ölen kızının fotoğralarını incelerken görüntüsü,

-Anne Saadet Gediz\'in konuşması.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA)

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