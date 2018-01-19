T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, kavgada bir kişi yaralanırken, yaralının hastaneye getirilmesi ile iki grup arasında acil servis önünde kavga çıktı

19 Ocak 2018 15:57

DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, kavgada bir kişi yaralanırken, yaralının hastaneye getirilmesi ile iki grup arasında acil servis önünde kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada 2\'si ağır 6 kişi yaralandı.
Olay sabaha karşı Kaynaşlı\'da meydana geldi. İlçede eğlence mekanı işleten bir grup ile başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada M.D. bıçaklandı. M.D. 112 Acil ekibi tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'nin acil servisine getirildi. Bu sırada karşı grup araçlarla hastane önüne gelerek, bıçakla yaralanan kişiye ateş etmeye başladı. M.D.\'nin yakınları da gruba karşılık verdi. Olayda U.T., A.B., Ö.T. ve M.B. yaralandı. Bıçakla yaralanan M.D. kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. M.D.\'nin yakını olan A.A.\'nın da üzerinden otomobille geçilmesi sonucu yaralandı. Yaralanan 6 kişi Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.
Olaya karışan şahıslarla ilgili olarak başlatılan çalışmalarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayın faillerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, ağır yaralanan 2 kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşanan olay sırasında şahısların silahlarından çıkan mermiler Atatürk Devlet Hastanesi\'nin acil servisinde bulunan hastane polisi kulübesine ve acil servisin camlarına isabet etti. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Mermi izlerinden görüntü
Hastane, acil servisten görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: DÜZCE (DHA) 

=======================================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÜZCE KaynaşlıSilahlarınOlayKaynaşlıAcilDüzce Atatürk Devlet HastanesiBuOlaydaBıçaklaYaralananAtatürk Devlet HastanesiDüzceHastanesiOlayaOlayınYaşananHastaneGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ MermiDÜZCE DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24