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DHA YURT - 6 yaşındaki Yiğit Atakan, 5 yıldızlı otelin havuzunda boğuldu (4) 

BOĞULAN ÇOCUĞUN HAVUZDAKİ GÖRÜNTÜLERİ Antalya'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı

29 Ağustos 2017 21:57

BOĞULAN ÇOCUĞUN HAVUZDAKİ GÖRÜNTÜLERİ
Antalya\'nın Manavgat İlçesi Kızılağaç bölgesindeki 5 yıldızlı 1440 yataklı otelin havuzunda boğulan 6 yaşındaki Yiğit Atakan Arı\'nın havuza girdikten sonra boğulduğu sırada çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bir tatilcinin eşini ve kızını havuzda oynarken cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, boğulan Yiğit Atakan havuzun ortasında hareketsiz halde yatıyor. Babasının şezlongun yanına bırakıp terlik almaya gittiği çocuğun hemen önündeki havuza atladıktan sonra suyun yüzeyinde hareketsiz durduğu görüntülere yansırken, çevresindeki tatilcilerin çocuğu fark etmediği görülüyor. Suyun yüzezindeki hareketsiz Arı\'nın çevresindeki diğer çocuklar havuza atlayıp yüzüyor, aileri de onlarla oynuyor. Bir erkek tatilci, hemen yanındaki çocuğun hareketsiz halini görüyor fakat kafasını çevirerek yüzmesine devam ediyor. Görüntülerde çocuğun kolluksuz olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Çocuğun havuzda suyun altında görüntüsü
-Havuzda yüzen vatandaşların görüntüsü
-Tatilci ailenin çocuklarından görüntü


Haber-Kamera: DHA/ANTALYA,(DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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