DHA YURT - 21 NİSAN 2018 YURT HABER TAKİP GÜNDEMİ

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MHP'liler Kızılcahamam'da kampta MHP'nin Ankara Kızılcahamam’da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak

21 Nisan 2018 11:35

MHP\'liler Kızılcahamam\'da kampta
MHP\'nin Ankara Kızılcahamam’da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacak. MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı\'ndaki programın ardından, saat 14.00\'de milletvekilleri ve MKYK üyeleriyle basına kapalı toplantıya katılacak.
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Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli\'de
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali\'ne katılacak.
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Bakanlar Arslan ve Gül, Gaziantep\'te
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep\'te Büyükşehir Belediyesince yaptırılacak Gaziray projesinin temel atma törenine katılacak.

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Bozdağ, Yozgat\'ta
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat\'ta partisinin Nisan ayı il danışma toplantısına katılacak.
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Bakan Yılmaz, Burdur\'da
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur\'da çeşitli açılış ve ziyaretlere katılacak.
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