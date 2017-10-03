DHA YURT - 2 kişinin ağır yaralandığı feci kaza kamerada

BURSA\'da direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma daha sonra duvara çarparak takla atan otomobildeki 19 yaşındaki Muhammet G. ile Serhat G., ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Elde edilen bilgiye göre, 16 JP 565 plakalı otomobilin sürücüsü Serhat G.(19) direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobil ile kaldırıma çıktı, daha sonra akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan otomobil taklalar atarak sürüklendi. Hurdaya dönen aracın sürücüsü 19 yaşındaki Serhat G. ile kuzeni Muhammet G., ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Serhat G., ve Muhammet G.\'nin durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Serhat G., idaresindeki otomobilin önce kaldırıma çıktığı, daha sonra akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attığı ve sürüklendiği görüldü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Otomobilin takla atması (GÜVENLİK KAMERASI)

Olay yerinden görüntüler

Hurdaya dönen araçtan görüntüler

Polis ekiplerinden ve vatandaşlardan görüntüler

SÜRE: 1 dakika 34 saniye - BOYUT: 108 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)