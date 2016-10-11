DHA Tunceli muhabiri Ferit Demir'in evine polis baskını!

Tunceli'de yapılan operasyonlar kapsamında Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ferit Demir'in evi basıldı.

Evrensel'den Kemal Özer'in haberine göre, Tunceli’de EMEP İl Başkanı Mustafa Taşkale, Tunceli Belediyesi Eş Başkan Yardımcıları İbrahim Kasum ve Hüseyin Tunç, Eski Belediye Eş Başkanı Edibe Şahin, Tunceli DBP Eski İl Eş Başkanı Leyla Akyıldız, DHA Muhabiri Ferit Demir, DBP İl Yöneticisi Necla Kılıç ve DBP Eski Yöneticisi Şahin Kuçin’in evine baskın düzenlendiği yer aldı.

Gözaltına alınan kimsenin olmadığı ev baskınlarının çeşitli tarihlerde yapılan eylem ve etkinliklerden kaynaklandığı ve “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.

Aramaların ardından polisler olay yerinden ayrılırken evlerine baskın yapılan kişilerin daha sonra ifadeye çağrılacağı öğrenildi.