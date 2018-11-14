DHA: SENDİKA GENEL BAŞKANIN KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

BAŞKAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde, lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde tartıştığı Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ı, onun belinden kaptığı tabancayla vurup öldüren ve yanındaki 2 kişiyi de yaralayan Sedat U. (33), adliyeye sevk edildi.

Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, dün Arifiye ilçesinde bir lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde, fabrikada çalışan işçilerden Sedat U. ile görüştü. İş yerindeki görev yeri değiştirilmek istenen Sedat U. ile Abdullah Karacan arasında tartışma çıktı. Sedat U., tartışma sırasında Abdullah Karacan\'ın belindeki tabancayı kaptı. Sedat U., Abdullah Karacan\'a doğru birkaç el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Karacan ile sendikanın Sakarya Şubesi Başkanı Mustafa Sipahi ve sendika temsilcisi Osman Bayraktar\'a isabet etti. 3 yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Karacan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılmadı.

Olayın ardından taksi ile kaçan Sedat U., aracın önünü kesen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sedat U., Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesinin alınmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SON KEZ İŞÇİLERLE BULUŞTU

Sakarya\'nın Arifiye ilçesindeki lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde görüştüğü işçi tarafından öldürülen Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan\'ın cenazesi Kocaeli\'nin Başiskele ilçesi Bahçecik Mahallesi\'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenaze daha sonra İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Lastik-İş Sendikası\'nın sosyal tesislerine getirildi. Burada düzenlenen törene DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sendikanın eski genel başkanı olan CHP Milletvekili Kani Beko, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Abdullah Karacan\'ın eşi Tülay Karacan, kızları Esra Aktaş, Ebru Tanyaver, Büşra ve Kübra Karacan, sendika başkanları ve lastik sektöründe çalışan işçiler katıldı. İşçiler, \'Baba\' olarak gördükleri, şubat ayında yapılan toplu iş görüşmelerini başarı ile sonlandırarak omuzlarında taşıdıkları Abdullah Karacan\'ın ölümünün üzüntüsünü yaşadı. Tülay Karacan eşinin cenazesi başında gözyaşı döktü.

Arzu Çerkezoğlu törende yaptığı konuşmada, \"Lastik-İş Sendikası\'nı zorlu bir dönemden bu dönemlere getiren bir insandı. Abdullah başkan lastik işçilerinin çalışma ve sosyal koşullarını iyileştirdi. Birlik ve bütünlüğü için yaptığı çabalar hepimizin takdirinde. Abdullah Karacan verdiği mücadele ile hep bizim başımızda olacak, biz de onu yaşatacağız. Dünden beri sendikalar, işverenler, işçiler, uluslararası sendikaların temsilcileri, dünyanın dört bir yanından taziye mesajları yağıyor bize. Bu acı günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum\" dedi.

Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteki Alaaddin Sarı ise, \"Abdullah başkanımız, hain, kalleş bir kurşunla hayatını kaybederek aramızdan ayrıldı. Genel başkana atılan kurşun bizim Lastik-İş\'e hepimize atılan kurşundur. Bu kurşun hanımına, çocuklarına atılan bir kurşundur. Genel başkanımla yaklaşık 25-30 yıldır görev yaptık. Onunla birlikte ağladık, onunla birlikte güldük. Kayyumdan alınan sendikayı bu düzeylere getirdik. Sosyal tesisler, oteller, şubelerimizle sendikaya kazandırdık. Çok üzgünüz.\" diye konuştu.

İşçiler, \'Karacan şerefimizdir\' diye sloganlar attı. Cenaze daha sonra İzmit Fevziye Camii\'ne getirildi.

Görüntü Dökümü

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-Lastik İş Sendikası Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenden görüntü

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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