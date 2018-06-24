DHA SEÇİM BÜLTENİ-19

1)HDP, SURUÇ\'TAKİ İDDİALARA İLİŞKİN YSK\'YA BAŞVURDU

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, oy kullanılan okullarda meydana geldiği iddia edilen ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) başvurdu.HDP Genel Merkezi\'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:\"Partimizin YSK Temsilcisi Pınar Akdemir, Suruç Yukarı Bostancı İlkokulu, Suruç Hürriyet İlkokulu, Suruç Süleyman Şah Orta Okulu, Suruç Anadolu Lisesi, Suruç GAP Anadolu Lisesi, Suruç Atatürk İlkokulu ve Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde yaşanan ihlallerin incelenmesi ve önlem alınması için YSK\'ya başvurdu. Akdemir, YSK\'ya sunduğu dilekçede, silahlı grupların seçmenleri tehdit ettiği, söz konusu okullarda toplu oy kullanıldığı, HDP müşahit ve sandık görevlilerinin darp edildiği bilgilerini paylaşarak, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler yaşam bütünlüklerine gelecek bir saldırı endişesi ile gerekli itirazları yapma konusunda kaygı taşımaktadırlar. Bu sebeple konunun araştırılarak, acilen müdahale edilmesi gerekmektedir\"ifadesini kullandı. Başvurularda YSK\'nın her türlü provokasyonun engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunması istendi.\"

DİYARBAKIR, (DHA) -

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2)ANKARA\'DA \'KABİN\' KAVGASI

ANKARA\'nın Sincan İlçesi Özkent Akbilek İlkokulu\'nda kendilerini \'Oy ve Ötesi müşahitleri\' olarak adlandıran grup, sandık görevlilerinin yaşlı vatandaşlarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz edince ortalık karıştı.Olay Özkent Akbilek İlkokulu\'nda kendilerini \'Oy ve Ötesi müşahitleri\' olarak adlandıran grup, sandık görevlilerinin yaşlı vatandaşlarla birlikte oy kabinlerine girmesine itiraz etmesi üzerine başladı. Bazı partililer müşahitlerle tartıştı. Tartışmanın duyulması üzerine bazı partililer de okula girmeye çalışınca polis engel oldu. Oy ve Ötesi müşahitleri kendilerine saldırıldığını iddia ederken, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan\'ın okula gelmesinin ardından grup dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Okula girmeye çalışan partiiler

-Detaylar

ANKARA, (DHA)

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3)SEYYAR SANDIKTA OY VERDİLER

DENİZLİ\'de 747 bin 897 seçmen 2 bin 337 sandıkta oy kulanacak. İl genelinde 11 seyyar sandık oluşturuldu.

Denizli genelinde oluşturulan 11 seyyar sandıkta, 195 seçmen oylarını kullanacak. Taşınan sandıklara sandık kurulu, parti müşahitleri ve bir polis memuru eşlik etti. Seyyar sandıkta görevli kişiler, sandığa gidemeyenlerin evlerine tek tek giderek oylarını kullanmalarını sağladı. Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi\'nde bedensel engeli olduğu için oy kullanmaya gidemeyen 70 yaşındaki Mehmet Ali Erken de seyyar sandıkta oyunu kullandı. Sandık görevlileri parti müşahitleri önünde Erken\'e, nasıl oy kullanacağını anlattı. Erken daha sonra oyunu, önüne getirilen sandığa attı. İl Seçim Kurulu\'na müracaat etmeyen diğer hasta ve yaşlılar için Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ekibi devreye girdi. Daha önce Bakım Hizmeti\'ne başvuran yürüyemeyen vatandaşlar, evlerinden ambulansla alınarak görevliler tarafından sandığa kadar taşındı. Oylarını kullanan vatandaşlar, daha sonra tekrar ambulansla evlerine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Sandık kurulunun eve girmesi

- Oy kullanılmasının anlatılması

- Sandığa oyun atılması

- Mehmet Ali Erken\'in konuşması

- Yaşlıların ambulansla sandığa götürülmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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4)SANDIK BAŞKANI VATANDAŞIN OYUNU ZARFA KOYUP SANDIĞA ATINCA TARTIŞMA ÇIKTI

KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde bir ortaokulda sandık başkanı İ.O. yaşlı bir vatandaşın oyunu katlayıp zarfa koyduktan sonra sandığa atınca, CHP ve İYİ Parti\'nin sandık müşahitleri tepki gösterdi. Polis, şikayet üzerine tutanak tuttu. Derince Piri Reis Ortaokulu\'nda 1175 Nolu sandık başkanı İ.O. iddiaya göre yaşlı insanlar oy kullanırken paravanın ardına girerek vatandaşların oy kullanmalarına yardımcı oldu. İ.O. daha sonra dışarı çıkarak oy pusulasını katlayıp zarfa koyduktan sonra sandığın içine atınca CHP ve İYİ Parti\'nin müşahitleri tepki gösterdi. Bu arada yaşlı kadının yanında bulunan yakını da tartışmaya dahil oldu. Yaşanan tartışma üzerine polisler tarafları sakinleştirdi. Polis daha sonra olayla ilgili sandık başında tutanak tuttu.

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-Sandık başkanı vatandaşın oyunu katlayıp zarfa koyarken ve sandığa atarken

-Müşahitlerin tepki göstermesi

-Okul önünde polis ekiplerinden detaylar

(Haber: Ergün AYAZ-ALİŞAN KOYUNCU-DERİNCE(Kocaeli), (DHA) -

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5)OY SONRASI PİKNİK KEYFİ

Antalya\'da oyunu erken kullanan kent sakinleri, soluğu piknik ve mesire alanlarında aldı. Antalya- Kemer Karayolu üzerindeki Küçük Çaltıcak Piknik Alanı\'nı tıklım tıklım dolduran Antalyalılar, mangal yaktı. Çocuklar deniz kenarında eğlenirken, anne ve babalar mangallık etleri hazırlayıp masayı kurdu.Piknik yapabilmek için ailecek erken saatte oylarını kullandıklarını söyleyen Zeki Şahin, \"Eşim, torunlarım, kızım ve damadımla pikniğe geldim. Saat 08.00\'de oyumuzu kullandık. Şimdi dinlenmek, yemek zamanı\" dedi. Leyla Şahin ise oyunu kullandığını, köfteleri hazırladığını söyleyerek seçimin ülke için hayırlı olmasını diledi. Ailesiyle piknik keyfi yapan bir diğer kent sakini Abdurrahman Özdemir, mangal nöbeti tuttu. Mangalı yakan ve etleri pişiren Özdemir, pişirdiği etleri ailesine taşıdı.

Görüntü Dökümü

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- Piknik yapanlar genel

- Mangal yakanlar

- Köfte hazırlayanlar

- Vatandaş röpler

- Oyun oynayanlar

- Deniz girenler

- Sahilde detay

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA-DHA)